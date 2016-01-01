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Указ розміщений на сайті глави держави

Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування 9 засуджених. Відповідний указ, датований 20 грудня, розмістила прес-служба глави держави на його офіційному сайті.

«Розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії з питань помилування та беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особистість засуджених, їх сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань, спостережних комісій про доцільність помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановляю помилувати...», - йдеться в тексті указу.

При цьому список помилуваних, а всього їх 9 осіб, не опублікований.

Указ набирає чинності з дня його підписання.