Порошенко підписав закон про мінімальну зарплату 3200 грн і нові податки для ФОП

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З 1 січня 2017 року законопроект підвищує мінімальну заробітну плату (м.з.п.) в Україні вдвічі - до 3200 грн в місяць

Президент Петро Порошенко підписав закон №5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який з ініціативи уряду з 1 січня 2017 року підвищує мінімальну заробітну плату (м.з.п.) в Україні вдвічі - до 3200 грн в місяць.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради у вівторок, хоча остаточний текст закону на ньому поки відсутній.

Закон також розширив повноваження органів влади, в тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок виплати зарплати на підприємствах, посиливши відповідальність роботодавців.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів (фізичні особи-підприємці),

зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.

Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно – так званих «сплячих ФОПів».

Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за «сплячий ФОП».

При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.