  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко підписав закон про скасування концесійного платежу підприємцям на окупованих територіях

    • Сьогодні, 11:56
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото Автоцентр
    Петро Порошенко

    Платіж скасують на період проведення АТО

    Президент України Петро Порошенко підписав закон №1986-VIII про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо вдосконалення регулювання відносин з використання державного і комунального майна на тимчасово окупованій території України). Відповідні дані опубліковані на сайті Верховної Ради.

    Йдеться про скасування суб’єктам господарювання концесійного платежу за право створення (будівництва) та/або управління (експлуатації) державним та комунальним майном, розташованим у населених пунктрах ОРДЛО, де наразі органи держвлади тимчасово не працюють, а також у населених пунктах на лінії зіткнення.

    Зазначається, що концесія – це надання, зокрема, місцевою владою, підприємцям права на будівництво або експлуатацію об'єкта на основі концесійного договору.

    Як повідомляв «Главком», три роки тому розпочалася АТО на Донбасі.

    Петро Порошенко АТО гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ