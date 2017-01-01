Порошенко підписав закон про скасування концесійного платежу підприємцям на окупованих територіях
- Сьогодні, 11:56
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Платіж скасують на період проведення АТО
Президент України Петро Порошенко підписав закон №1986-VIII про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо вдосконалення регулювання відносин з використання державного і комунального майна на тимчасово окупованій території України). Відповідні дані опубліковані на сайті Верховної Ради.
Йдеться про скасування суб’єктам господарювання концесійного платежу за право створення (будівництва) та/або управління (експлуатації) державним та комунальним майном, розташованим у населених пунктрах ОРДЛО, де наразі органи держвлади тимчасово не працюють, а також у населених пунктах на лінії зіткнення.
Зазначається, що концесія – це надання, зокрема, місцевою владою, підприємцям права на будівництво або експлуатацію об'єкта на основі концесійного договору.
Як повідомляв «Главком», три роки тому розпочалася АТО на Донбасі.