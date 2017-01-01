Порошенко підписав закон про спрощене оформлення спадщини

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Петро Порошенко Фото з відкритих джерел

Спадкоємці першого і другого ступенів звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об’єктів спадщини

Петро Порошенко підписав Закон України №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини», яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, документ прийнятий парламентом у другому читанні та в цілому 278 голосами 23 лютого цього року.

«Законом звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості спадщини, яку від спадкодавця одержують члени його сім’ї другого ступеня споріднення: рідні брати та сестри, баба, дід та онуки», - йдеться у повідомленні.

До цього часу чинним Податковим кодексом передбачалося звільнення від оподаткування членів родини спадкодавця лише першої лінії споріднення. Спадкоємці першого і другого ступенів також звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об’єктів спадщини для цілей оподаткування. При цьому для всіх інших спадкоємців податок залишається у розмірі 5%.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів у вигляді спадщини/дарунка, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року.