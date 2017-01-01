Порошенко підписав закон про впровадження електронних квитків у транспорті

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Документ передбачає також введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав закон №4121 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті». Відповідну інформацію опубліковано на сайті Верховної Ради.

Через три місяці з дня опублікування закону він вступить в силу, згідно прикінцевим положенням документу.

Нагадаємо, даний закон вводить автоматизовану систему обліку оплати проїзду та електронного квитка.

Автори законодавчої ініціативи зазначили у пояснювальній записці, що зараз в Україні діє застаріла система оплати і контролю проїзду у громадському транспорті. Зокрема, використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, а разом з тим - і обіг готівки.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду дозволить оцінити реальний обіг коштів і оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника. Закон пропонує, зокрема, встановити обов’язкове забезпечення пільговиків електронними квитками.