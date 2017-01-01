Порошенко підписав закон, що сприятиме підвищенню України в рейтингу Doing Business

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Фото: Вести Петро Порошенко

Президент підписав зміни до умов ведення будівельної діяльності

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», який сприятиме підвищенню України в рейтингу Doing Business, а також дерегуляції господарської діяльності у будівництві, йдеться у офіційному представництві президента.

Зазначається, що даним документом скасовується вимога щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оскільки проектувальник зобов’яний розробити проектну документацію відповідно до державних будівельних норм та інших нормативно правових документів, де вже враховано такі вимоги.

«Законом вносяться зміни до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» шляхом виключення положення щодо можливості проходження професійної атестації громадянами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації. Це дасть можливість підвищити професійний рівень виконавців робіт у будівництві, що у свою чергу підвищить якість виконуваних ними робіт,» — йдеться в повідомленні.

Крім того, документом визначаються правові умови для удосконалення збору даних державної статистичної звітності щодо прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів — функції архбудконролю передано органам місцевого самоврядування, а зобов’ання надавати статистичні дані по цьому напрямку відсутні.

Як повідомляв «Главком», 14 квітня, було прийнято знаковий і важливий для будівельної галузі закон 5587, розроблений Мінрегіоном та високо оцінений з боку міжнародних інституцій — BRDO та World Banк. Закон спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає зайві перешкоди розвитку бізнесу та усуває корупційні ризики.