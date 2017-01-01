Порошенко підписав законопроект щодо роботи нового Верховного суду

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Президент звернувся до Верховної Ради з проханням «прозоро, ефективно, але не затягуючи розглянути зазначений законопроект»

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який забезпечить роботу нового Верховного суду під час засідання Ради з питань судової реформи.

«Якщо не буде інших пропозицій, дозвольте тоді перейти до урочистої церемонії підписання зазначеного законопроекту. Хочу наголосити, що я планую визначити його як невідкладний», – наголосив він.

Президент звернувся до Верховної Ради з проханням «прозоро, ефективно, але не затягуючи розглянути зазначений законопроект і дати відповідне нормативне процесуальне забезпечення новоствореному Верховному суду».

Нагадаємо, сьогодні відбувається засідання Ради з питань судової реформи під головуванням Порошенка.