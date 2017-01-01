Порошенко підтримав Кличка після поразки в бою з Джошуа
- Сьогодні, 02:22
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Порошенко подякував Кличку за боротьбу у бою з Джошуа
Президент України Петро Порошенко підтримав українця Володимира Кличка після поразки в бою з британцем Ентоні Джошуа.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Дуже достойний бій. Ми з тобою, Володимире! Дякуємо за боротьбу», - написав Порошенко.
Як повідомлялось, український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».
Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.
Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.
Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.
Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.
Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).
Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.