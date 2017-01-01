Порошенко планує днями відвідати Мальту
- Сьогодні, 10:01
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У Адміністрації президента розповіли про найближчі закордонні візити глави держави
Президент України Петро Порошенко збирається днями відвідати Мальту, під головуванням якої у ЄС підтримали надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі АП.
«Саме під мальтійським головуванням відбувався цей величезний прогрес. І прем’єр-міністр Мальти, і президент, і опозиційний лідер вважали надання безвізового режиму під їхнім головуванням справою власної честі. Їм це вдалося", - зазначив Порошенко, подякувавши за таку підтримку.
Сьогодні, за словами Порошенка, є підтримка країн Європи, США, Канади, Австралії, Японії, Нової Зеландії, країни Азії тощо.
Президент відзначив величезну роботу Великої Британії та США в питанні оборонного співробітництва, а також Німеччини та Франції.
У той же час точної дати, коли Порошенко відвідає Мальту в АП не назвали.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.
Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.