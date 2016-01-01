Порошенко побачив політичну підтримку націоналізації Приватбанку

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Приватбанк

Порошенко подякував Раді за підтримку його ініціативи щодо гарантій вкладникам Приватбанку

Президент України Петро Порошенко висловив подяку Верховній Раді за підтримку внесеного ним законопроекту «Про внесення зміни до закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дякую парламенту за оперативну підтримку моєї ініціативи щодо гарантій вкладникам Приватбанку», - йдеться у повідомленні Порошенко.

Президент розцінює позицію Ради як підтримку рішення про націоналізацію Приватбанку. «Таку позицію Верховної Ради розглядаю і як політичну підтримку рішення про переведення банку в державну власність», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 276-ма голосами підтримала внесений президентом України законопроект №5553.

18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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