Порошенко подав у Раду пропозиції щодо правок до закону про освіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Адміністрація президента В Україні 10% дітей потребують врахування своїх особливостей в освітньому процесі.

Правки до закону про освіту стосуються розвитку інклюзивної освіти в Україні

Президент України Петро Порошенко подав у Верховну раду України проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» про особливості доступу осіб з особливими освітніми потребами в освітніх послуг», який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в країні. Про це повідомляє прес-служба президента.

Законопроектом передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини і найближчі за місцем проживання. Також вперше на законодавчому рівні визначаються терміни «особа з особливими освітніми потребами», «індивідуальна програма розвитку» і «корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги».

Крім того, законопроект забезпечує фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив уповноваженому уряду з прав людей з інвалідністю Раїси Панасюк розробити рекомендації для місцевих органів влади щодо забезпечення допуску інвалідів до соціальних об'єктів, об'єктів інфраструктури, житлового фонду і транспорту.