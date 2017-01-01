  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко подав у Раду пропозиції щодо правок до закону про освіту

    • Сьогодні, 13:50
    • Розсилка
    <span>В Україні 10% дітей потребують врахування своїх особливостей в освітньому процесі.</span>
    Фото: Адміністрація президента
    В Україні 10% дітей потребують врахування своїх особливостей в освітньому процесі.

    Правки до закону про освіту стосуються розвитку інклюзивної освіти в Україні

    Президент України Петро Порошенко подав у Верховну раду України проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» про особливості доступу осіб з особливими освітніми потребами в освітніх послуг», який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в країні. Про це повідомляє прес-служба президента.

    Законопроектом передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини і найближчі за місцем проживання. Також вперше на законодавчому рівні визначаються терміни «особа з особливими освітніми потребами», «індивідуальна програма розвитку» і «корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги».

     Крім того, законопроект забезпечує фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам

     Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив уповноваженому уряду з прав людей з інвалідністю Раїси Панасюк розробити рекомендації для місцевих органів влади щодо забезпечення допуску інвалідів до соціальних об'єктів, об'єктів інфраструктури, житлового фонду і транспорту.
    Володимир Гройсман фінансування навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ