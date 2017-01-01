Порошенко подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС

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Петро Порошенко

Президент звернувся до парламентської більшості та прем’єра Нідерландів

Президент України привітав ратифікацію Нижньою палатою парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Вітаю рішення Нижньої Палати Парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС», - написав Порошенко.

Вітаю рішення Нижньої Палати Парламенту Нідерландів

щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. pic.twitter.com/14v2lzS8nj — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 лютого 2017 р.

Також президент подякував прем’єр-міністру Нідерландів та парламентській більшості за підтримку України.

«Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту! Очікуємо на рішення Сенату», - додає Порошенко.

Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти.

Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель