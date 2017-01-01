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    Порошенко подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС

    • Сьогодні, 21:10
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент звернувся до парламентської більшості та прем’єра Нідерландів

    Президент України привітав ратифікацію Нижньою палатою парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

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    «Вітаю рішення Нижньої Палати Парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС», - написав Порошенко.

    Також президент подякував прем’єр-міністру Нідерландів та парламентській більшості за підтримку України.

    «Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту! Очікуємо на рішення Сенату», - додає Порошенко.

    Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти. 

    Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель

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    Петро Порошенко Нідерланди Асоціація з ЄС
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