Порошенко подякував Португалії, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Президент Петро Порошенко подякував Парламенту Португалії, який, сьогодні, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це Порошенко написав у Facebook.

«Сьогодні Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякуємо за це рішення», — написав він.

Президент зазначив, що протягом останніх років вже десятки країн світу офіційно підтвердили, що кваліфікують цей злочин тоталітарного режиму саме як геноцид.

«Дуже важливо, щоб цю правду знали не лише ми, але й у всьому світі», — додав Порошенко.