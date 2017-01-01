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    Порошенко подякував президенту Фінляндії за прагнення зберегти санкції проти РФ

    • Сьогодні, 12:35
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    Я дякую за те, що Фінляндія твердо стоїть на позиціях збереження санкцій проти РФ, - президент України

    Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та тверду позицію щодо збереження санкцій проти РФ.

    «Наші держави пов’язані не тільки столітньою традицією співпраці, спільними цінностями, але також і досвідом протистояння зовнішньому агресору. Ви гарно розумієте Україну і надзвичайно важливим є зараз таке розуміння в умовах триваючої гібридної війни Росії проти України. Хотів би подякувати вам особисто, пане президенте, за абсолютно чітку і тверду позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Я дякую за те, що Фінляндія твердо стоїть на позиціях збереження санкцій проти РФ аж до повного виконання мінських угод», - сказав Порошенко.

    Він також особисто висловив повну підтримку президенту Фінляндї за готовність доєднатися до діяльності центру протидії гібридним загрозам в Хельсінки.

    «Бо кожного дня, долаючи гібридну загрозу, на жаль, Україна отримує чи не найкращий досвід в світі і це може бути корисно нашим європейським партнерам», - додав він.

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