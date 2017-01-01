Порошенко похвалився своїми друзями на Facebook

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Петро Порошенко

Контент Порошенко користувачі лайкнули вже 7 280 350 разів

У Президента України Петра Порошенка вже 600 тисяч друзів (френдів) в соціальній мережі Facebook.

Про це інформує відео, розміщене на особистій сторінці глави держави.

Згідно з представленою інформацією, контент Порошенко користувачі лайкнули вже 7 280 350 разів і поширили 829 784 рази, на сторінці залишили 445 367 коментарів.

Відео, оприлюднене президентом, набрало вже 7,7 тисячі переглядів.