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    Порошенко похвалився своїми друзями на Facebook

    • Сьогодні, 02:55
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Контент Порошенко користувачі лайкнули вже 7 280 350 разів

    У Президента України Петра Порошенка вже 600 тисяч друзів (френдів) в соціальній мережі Facebook.

    Про це інформує відео, розміщене на особистій сторінці глави держави. 

    Згідно з представленою інформацією, контент Порошенко користувачі лайкнули вже 7 280 350 разів і поширили 829 784 рази, на сторінці залишили 445 367 коментарів.

    Відео, оприлюднене президентом, набрало вже 7,7 тисячі переглядів. 

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