Порошенко поїхав до Естонії
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Петро Порошенко
Заплановані зустрічі Порошенка з керівництвом Естонської Республіки
У понеділок, 23 січня, президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.
Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході візиту заплановані зустрічі президента Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
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Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.