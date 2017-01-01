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    Порошенко поїхав до Естонії

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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Заплановані зустрічі Порошенка з керівництвом Естонської Республіки

    У понеділок, 23 січня, президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.

    Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході візиту заплановані зустрічі президента Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

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    Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади.

    Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.

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