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    У 2016 році Порошенко помилував 67 ув’язнених

    • Сьогодні, 12:25
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    Олександр Букалов
    Олександр Букалов

    Серед помилуваних 28 жінок і 39 чоловіків

    У 2016 році президент України Петро Порошенко помилував 67 ув’язнених осіб. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник департаменту з питань помилування Адміністрації президента Олександр Букалов, передає кореспондент «Главкома».

    За його даними, 23 особам було скорочено термін покарання, а 44 звільнено від відбування покарання.

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    Букалов уточнив, що серед помилуваних 28 жінок і 39 чоловіків, притому, що жінок на зоні лише 5%.

    Він також повідомив, що у 2016 році департамент з питань помилування отримав 1435 клопотань щодо 1253 засуджених.

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