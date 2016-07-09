Порошенко пообіцяв наступний транш МВФ найближчими днями

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Петро Порошенко

«Я впевнений, що через кілька тижнів відбудеться засідання ради директорів МВФ і ми маємо отримати транш», - президент України

Президент України Петро Порошенко очікує, що черговий транш від МВФ Україна отримає найближчими тижнями.

«Я впевнений, що через кілька тижнів відбудеться засідання ради директорів МВФ і ми маємо отримати його (транш)», - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg під час візиту в Давос.

За його словами, Україна наприкінці 2016 року виконала всі умови для отримання чергового транша. Президент зазначив, що були зроблені кроки для стабілізації банківської системи, проведена націоналізація найбільшого українського банку Приватбанку.

Петро Порошенко також висловив упевненість, що Україна повинна мати ефективну співпрацю з МВФ «і йтиметься не лише про гроші: більш важливим є меседж для інвесторів».

Нагадаємо, отримання траншу МВФ Україною найближчим часом анонсував також Володимир Гройсман.

Джерело: Інтерфакс-Україна