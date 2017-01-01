Порошенко попросив Таяні не пускати євродепутатів у Крим та на окуповані території



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти України та Європарламенту

Президент України засудив випадки протиправного відвідування окремими членами Європарламенту окупованих територій

Після церемонії підписання рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українських громадян президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європарламенту Антоніо Таяні. В ході зустрічі Порошенко попросив Таяні заборонити депутатам Європарламенту їздити в Крим і на окупований Донбас.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Глава держави відзначив, що Європейський парламент завжди був найбільш амбітним прихильником європейських устремлінь українського народу. Саме тому нинішнє підписання рішення ЄС про надання українським громадянам безвізового режиму є спільним досягненням», - йдеться у повідомленні.

Сторони висловили очікування, що наступним етапним рішенням має стати набуття чинності Угодою про асоціацію.

Петро Порошенко висловив переконання, що Україна і надалі відчуватиме підтримку Європарламенту, зокрема щодо подальшого більш амбітного наповнення європейського порядку денного нашої держави.

Глава Української держави привернув увагу глави Європарламенту до триваючого брутального порушення Кремлем Мінських домовленостей, свідченням чого є чергове загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі.

Також він відзначив важливість підтримки Європарламентом збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

«Президент України висловив різке засудження випадків протиправного відвідування окремими членами Європейського парламенту окупованих територій Криму та Донбасу і звернувся до президента Європейського парламенту з проханням дати адекватну відповідь та не допускати таких візитів у майбутньому», - додає прес-служба Порошенка.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

Також читайте: Костянтин Єлісєєв: Після надання безвізу Євросоюз одразу поставить нас на моніторинг