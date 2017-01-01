Порошенко поскаржився Держсекретарю США на російську агресію

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Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон

Петро Порошенко поінформував Рекса Тіллерсона щодо останньої ескалації ситуації на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Німеччині в рамках участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко привітав Тіллерсона з призначенням на посаду та побажав успіхів у виконанні відповідальної зовнішньополітичної місії.

Президент поінформував Держсекретаря США щодо останньої ескалації ситуації на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей.

Зі свого боку, Держсекретар США проінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні та наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

Під час розмови йшлося про протидію триваючій російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, в тому числі з допомогою політики санкцій.

Порошенко та Тіллерсон окреслили коло питань, які потребують нагальної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Президент України запросив Держсекретаря США відвідати з візитом Україну.