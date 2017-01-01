Порошенко: постанова про введення абонплати за газ має бути призупинена

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Петро Порошенко

Президент вважає, без діалогу з людьми рішення про введення абонплати не варто приймати

Рішення про введення абонентської плати за газ має бути призупинено.

Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

«Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються», - наголосив він.

«Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила щомісячну абонплату за газ.

Для власників квартир, які користуються лише газовими плитами, платіжки зростають утричі. До того ж на абонплату не поширюється субсидія. Нову методику розрахунку вартості газу було прийнято 28 березня.

Новація вже викликала критику в експертів і виявила абсурдні приклади нарахування тарифів, що відрізняються в кілька разів, для сусідніх сіл з однаковою інфраструктурою. Також було озвучено думку, що прибуток від збільшення тарифів, який становитиме в сумі додаткових майже 8 мільярдів гривень на рік, піде не в бюджет країни, а в кишені олігархів, які є власниками облгазів.

У Нацкомісії натомість заявили, що ввели абонплату за газ заради конкуренції на ринку.