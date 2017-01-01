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Порошенко повідомив, коли Рада ЄС остаточно затвердить безвіз для українців

Президент вважає безвізовий режим для українців історичною подією

Вже 11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу має остаточно схвалити безвізовий режим для українців.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко у своїй промові під час акції «Перша хвилина миру».

«Вже після-післязавтра, 11 травня, Рада Європейського Союзу має остаточно затвердити режим безвізових поїздок для громадян України», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що «без жодного перебільшення це – історична подія».

«Вона знаменує наше остаточне повернення до єдиного європейського цивілізаційного простору», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 8 травня, о 22.40 президент України Петро Порошенко долучився до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.