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Танк Т-80 на випробуваннях

За словами президента, бойові машини надійдуть Високомобільним десантним військам

Президент Петро Порошенко повідомив про заплановану відправку на передову танків Т-80. Про це він написав у Facebook.

«Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлена Високомобільним десантним військам України на передову! Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомив концерн «Укроборонпром», після ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, під час якого були перевірені всі системи, включаючи виконання стрільб та пробіг на 100 кілометрів на спеціальному танкодромі.

Нагадаємо, українські танкісти вперше взяли участь у танковому біатлоні НАТО. Міжнародні танкові змагання «Сильна Європа» проходили з 7 по 12 травня у навчальному центрі Командування підготовки 7-ї Армії США у Графенвірі, Німеччина. Програма змагань включала дві основні частини — бойові стрільби підрозділу у наступі та обороні, а також виконання різноманітних вправ.

У підсумку першість Strong Europe Tank Challenge 2017 виборов танковий взвод ЗС Австрії на танках Leopard 2A4. Друге місце посіли німецькі танкісти на панцерниках Leopard 2A6. «Бронзу» здобули американські військовослужбовці на танках Abrams M1A2 SEP. Українські танкісти за рейтингом здобутих балів посіли п’яте місце, продемонструвавши один з трьох найкращих результатів стрільби штатним снарядом з танку.