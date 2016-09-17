Порошенко прибув до Німеччини для перегорів з Меркель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель і Петро Порошенко

Серед основних тем перемовин - ситуація на Донбасі та хід Мінського процесу

Президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом.

Після прибуття українська делегація відправиться в заміську резиденцію уряду ФРН для прийому високих гостей Мезеберг (земля Бранденбург), де відбудуться переговори Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Планується, що основними темами будуть ситуація на Донбасі та хід Мінського процесу, реформи в Україні, а також питання двостороннього співробітництва.

Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн і порушуватиме питання про продовження санкцій проти РФ не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

Як стало відомо, зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом.

Джерело: Укрінформ