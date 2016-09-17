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    Порошенко прибув до Німеччини для перегорів з Меркель

    • Сьогодні, 13:40
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    Ангела Меркель і Петро Порошенко
    Ангела Меркель і Петро Порошенко

    Серед основних тем перемовин - ситуація на Донбасі та хід Мінського процесу

    Президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом.

    Після прибуття українська делегація відправиться в заміську резиденцію уряду ФРН для прийому високих гостей Мезеберг (земля Бранденбург), де відбудуться переговори Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Планується, що основними темами будуть ситуація на Донбасі та хід Мінського процесу, реформи в Україні, а також питання двостороннього співробітництва.

    Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

    Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн і порушуватиме питання про продовження санкцій проти РФ не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

    Як стало відомо, зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом

    Джерело: Укрінформ

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