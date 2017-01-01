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    Порошенко прибув на відкриття фотовиставки «Четверте покоління»

    • Сьогодні, 14:21
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    Петро Порошенко
    Фото: Уніан
    Петро Порошенко

    Президент відвідає Національний музей історії України

    Президент України Петро Порошенко прибув до Національного музею історії України у Другій світовій війні для відкриття фотовиставки «Четверте покоління». Також сьогодні о 22:40 президент долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

    В Адміністрації президента України Петра Порошенка оприлюднили відео до Дня пам'яті і примирення. Зокрема, у відеозаписі зазначається, що у Другій світовій війні загинуло 4 мільйони воїнів з України.

    Нагадаємо, завтра, 9 травня, о 10-й годині президент візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Джерело: УНН

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