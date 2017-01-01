Порошенко прибув у Давос на Всесвітній економічний форум
- Сьогодні, 10:27
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Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей із главами держав та урядів
Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії, де візьме участь у 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Як повідомили у прес-службі президента, глава держави виступить з промовою під час сесії «Рух на схід: посилення європейського сусідства», візьме участь у засіданні світових економічних лідерів «Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі» і дебатах «Новий договір для Європи».
Під час роботи форуму Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також із президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.
Як повідомляв «Главком», 17 січня у швейцарському Давосі відкривається 47-й за рахунком Всесвітній економічний форум.