Порошенко прибув у Страсбург на підписання безвізу для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рамках візиту Порошенко проведе зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій

Президент України Петро Порошенко прибув до м. Страсбург (Франція) для участі у церемонії підписання президентом Європейського парламенту та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України.

Про це йдеться у Твіттері глави держави.

«Вже в Страсбурзі. Невдовзі буде підписання історичного документу про безвіз для України!», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що у рамках візиту Порошенко також проведе зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме