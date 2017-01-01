Порошенко: Причиною загибелі людей на Донбасі є дії Путіна

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Прес-конференція Порошенка

Глава держави зазначив, що зміна формату урегулювання ситуації на Донбасі ні до чого

Президент України Петро Порошенко під час своєї прес-конференції 14 травня заявив, що президент РФ Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди. Але вони, в свою чергу, допомагають Україні притягувати злочинців до відповідальності.

Порошенко зауважив, що причиною обстрілів на Донбасі та загибелі людей є не Мінські угоди, а дії президента Путіна.

«На сьогоднішній день ми використовуємо усі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Але Мінські угоди є і увійшли в рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Санкції проти Путіна застосовуються за невиконання і неімплементацію Мінських угод, і ми не можемо досягнути миру, чого я прагну, більш за все саме через те, що Путін Мінські угоди виконувати не хоче і не збирається. Але Мінські угоди дозволяють продемонструвати всьому світові, хто винен в цьому. Мінські угоди дозволяють нам іти до суду, притягувати злочинців до відповідальності, в тому числі і міжнародної. Мінські угоди дозволяють нам, щоб Росія, в межах міжнародного права, заплатила ціну за те, що саме вона їх порушує», - заявив Порошенко.

«Можемо змінювати формат, можемо залучати Британію, Польщу чи Сполучені Штати Америки, але це все ні до чого… Знаєте, чим відрізняється на сьогоднішній день ситуація, яка склалася у нас зараз, від трагедії, яка відбувалася в Осетії, в Абхазії під час вторгнення російських військ, Придністров'ї і в Сирії, на інших ділянках? Під Мінськими угодами є підпис Путіна», - заявив Порошенко.