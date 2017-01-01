Порошенко приїхав до Одеси

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У рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей України

Президент України Петро Порошенко прибув із робочим візитом до Одеси.

Глава держави представить нового губернатора регіону.

Нагадаємо, конкурс на цю посаду виграв Максим Степанов, призначення якого підтримав 21 грудня 2016 року Кабінет міністрів України.

Крім того, відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської

Також Порошенко відвідає Миколаїв, де візьме участь в урочистому відкритті школи фехтування.