  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко приїхав до Одеси

    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка

    У рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей України

    Президент України Петро Порошенко прибув із робочим візитом до Одеси.

    Глава держави представить нового губернатора регіону.

    Читайте також

    Нагадаємо, конкурс на цю посаду виграв Максим Степанов, призначення якого підтримав 21 грудня 2016 року Кабінет міністрів України.

    2fc417b0bd0e8da00a53bc79e31dcca61e5ce0aa

    Крім того, відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської

    Також Порошенко відвідає Миколаїв, де візьме участь в урочистому відкритті школи фехтування.

    Читайте також
    Петро Порошенко Одеса Одеська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ