Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання Народної артистки
- Сьогодні, 14:20
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Президент також нагородив орденами Рефата Чубарова, Ірину Геращенко й Елмара Брока
Президент Петро Порошенко підписав указ про державні нагороди й звання з нагоди Дня Соборності України.
Текст документу оприлюднений на сайті глави держави.
«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства багаторічну сумлінну працю постановляю: нагородити…», - йдеться в документі.
Зокрема, співачці Тіні Кароль присвоєно звання Народної артистки, такої ж відзнаки удостоєно артистку драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександру Гуменецьку та кінорежисера-постановника державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені О.Довженка» Миколу Засєєва-Руденка.
Народного депутата України, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова нагороджено Орденом Свободи, голову Комітету Європарламенту у закордонних справах, громадянина Федеративної Республіки Німеччина Елмара Брока - Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Народний депутат України, Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко отримає Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
Нагадаємо, Порошенко присвоїв звання Героя України Володимиру Жемчугову, який був у полоні бойовиків.