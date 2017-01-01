Порошенко привітав Філарета з 88-річчям

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Святійший Патріарх Філарет і Петро Порошенко

Порошенко зазначив, що молитви Філарета дають нам усім наснагу у захисті правди і справедливості

Президент України Петро Порошенко привітав Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з 88-річчям.

«Глибоко символічно, що Святійший Патріарх Філарет, народжений на Донеччині, в нині окупованому селищі Благодатне, Амвросіївського району, гордо несе прапор українства, плекає ідею незалежної Української Церкви», - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави зазначив, що молитви Філарета «дають усім наснагу у захисті правди і справедливості, збереженні національної єдності, забезпеченні нашої перемоги над ворогом».

«Многії літа, Святійший Владико!» - побажав Порошенко Філарету.

Як повідомляв «Главком», урочисті богослужіння з нагоди 88-ліття свого Предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у Володимирському Патріаршому кафедральному соборі міста Києва проводяться із 21 січня.

Нагадаємо, Патріарх Філарет заявив, що в Україні вже почалося формування єдиної помісної церкви.

За словами глави УПЦ КП, зараз процес об'єднання уже розпочався і багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. «Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат - це дійсно українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов'язково буде», - підкреслив Філарет.

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