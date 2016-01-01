Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом
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Петро Порошенко
Президент запропонував українцям прослухати перший запис «Щедрика»
Президент Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.
Текст привітання розміщено на сторінці Глави держави у Фейсбуці.
«Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим. У цей святковий вечір послухайте перший запис «Щедрика» композитора Миколи Леонтовича, записаний в Нью-Йорку 1922 року. Відтоді і до сьогодні саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята», - зазначив Порошенко.
Він побажав вірянам миру, родинного тепла та веселих свят.