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    Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом

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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент запропонував українцям прослухати перший запис «Щедрика»

    Президент Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

    Текст привітання розміщено на сторінці Глави держави у Фейсбуці.

    «Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим. У цей святковий вечір послухайте перший запис «Щедрика» композитора Миколи Леонтовича, записаний в Нью-Йорку 1922 року. Відтоді і до сьогодні саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята», - зазначив Порошенко.

    Він побажав вірянам миру, родинного тепла та веселих свят.

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