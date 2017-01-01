Порошенко привітав Португалію із перемогою на «Євробаченні-2017»

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Сальвадор Собрал

Президент також привітав Україну з достойним проведенням «Євробачення-2017»

Президент України Петро Порошенко привітав переможця «Євробачення-2017» Сальвадора Собрала.

Про це глава держави написав у twitter.

Крім того, Порошенко привітав Україну з достойним проведенням конкурсу.

«Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!», – йдеться в повідомленні.

Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.

Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.