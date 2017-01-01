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    Порошенко привітав Португалію із перемогою на «Євробаченні-2017»

    • Сьогодні, 02:52
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    Сальвадор Собрал
    Сальвадор Собрал

    Президент також привітав Україну з достойним проведенням «Євробачення-2017»

    Президент України Петро Порошенко привітав переможця «Євробачення-2017»  Сальвадора Собрала.

    Про це глава держави написав у twitter.

    Крім того, Порошенко привітав Україну з достойним проведенням конкурсу.

    «Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!», – йдеться в повідомленні.

    Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал. 

    Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце. 

    Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

    Петро Порошенко Україна
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