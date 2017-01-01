Порошенко привітав Португалію із перемогою на «Євробаченні-2017»
- Сьогодні, 02:52
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Президент також привітав Україну з достойним проведенням «Євробачення-2017»Президент України Петро Порошенко привітав переможця «Євробачення-2017» Сальвадора Собрала.
Про це глава держави написав у twitter.
Крім того, Порошенко привітав Україну з достойним проведенням конкурсу.
«Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!», – йдеться в повідомленні.
Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!#Eurovision2017 #ESC2017 pic.twitter.com/Hs6X7GDDIb— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 травня 2017 р.
Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.
Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.