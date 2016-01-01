Порошенко привітав шахістів із перемогою на чемпіонаті світу

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28 грудня Василь Іванчук і Анна Музичук стали чемпіонами світу зі швидких шахів

Президент України Петро Порошенко привітав Василя Іванчука, який став чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків.

Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Фантастичний день для українських шахів! Вслід за Анною Музичук велику перемогу здобуває Василь Іванчук і стає чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків. Браво українським шахістам!», – зазначив Президент.

Як повідомлялося, 28 грудня український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів у Досі (Катар). Іванчук набрав 11 очок у 15-ти партіях.

Раніше у середу в жіночих змаганнях чемпіонату світу зі швидких шахів перемогла українка Анна Музичук.