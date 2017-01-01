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    Порошенко привітав українців із днем народження прапора

    • Сьогодні, 10:51
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Верховна Рада 28 січня офіційно затвердила синьо-жовтий стяг

    Президент України Петро Порошенко нагадав українцям, що 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України.

    Про це він написав у Фейсбуці.

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    «Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю. А поєднання синього та жовтого – втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя», - зазначив Порошенко.

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