Порошенко привітав українців із днем народження прапора
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Петро Порошенко
Верховна Рада 28 січня офіційно затвердила синьо-жовтий стяг
Президент України Петро Порошенко нагадав українцям, що 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України.
Про це він написав у Фейсбуці.
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«Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю. А поєднання синього та жовтого – втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя», - зазначив Порошенко.