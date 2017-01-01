Порошенко привітав українців із Всесвітнім днем миру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України», - зазначив президент

Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир»

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook привітав українців з Всесвітнім днем миру.

«У Міжнародний день миру, разом з усіма народами світу, українці моляться за мир на Землі. Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України, щоб наші діти росли у мирі, любові і злагоді», - написав Президент.

Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир - міжнародне свято, під час якого віруючі звертаються з молитвами до Бога послати мир на Землю і припинити всі кровопролитні війни. Відзначається щороку, 1 січня, в перший день кожного нового року. Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир».