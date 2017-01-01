Порошенко привітав українців із Всесвітнім днем миру
- 1 Сiчня, 13:12
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«Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України», - зазначив президент
Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир»
Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook привітав українців з Всесвітнім днем миру.
«У Міжнародний день миру, разом з усіма народами світу, українці моляться за мир на Землі. Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України, щоб наші діти росли у мирі, любові і злагоді», - написав Президент.
Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир - міжнародне свято, під час якого віруючі звертаються з молитвами до Бога послати мир на Землю і припинити всі кровопролитні війни. Відзначається щороку, 1 січня, в перший день кожного нового року. Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир».