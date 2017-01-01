  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко привітав українців із Всесвітнім днем миру

    • 1 Сiчня, 13:12
    • Розсилка
    &nbsp;&laquo;Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України&raquo;, - зазначив президент
     «Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України», - зазначив президент

    Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир»

    Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook привітав українців з Всесвітнім днем миру. 

    «У Міжнародний день миру, разом з усіма народами світу, українці моляться за мир на Землі. Ми вірою і правдою боронимо цілісність та незалежність України, щоб наші діти росли у мирі, любові і злагоді», - написав Президент.

    Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир - міжнародне свято, під час якого віруючі звертаються з молитвами до Бога послати мир на Землю і припинити всі кровопролитні війни. Відзначається щороку, 1 січня, в перший день кожного нового року. Загальне гасло Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир».

    Читайте також
    Петро Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ