Порошенко привітав українських боксерів: Особисто вболівав за кожного

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Президент: гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог

Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно зателефонував до наших переможців. Передав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них в цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу. Ваші успіхи надихають усіх нас! Особисто вболівав за кожного. Гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!», — написав він.

Як повідомлялось, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси. Крім того, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.

Боксерів вже привітав з перемогами глава уряду Володимир Гройсман.