Порошенко привітав з днем народження Кличка

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Зірка світового боксу Володимир Кличко

Брату київського мера сьогодні виповнився 41 рік

Президент Петро Порошенко привітав Володимира Кличка з днем народження, йому виповнився 41 рік.

Глава держави зазначив, що сьогодні день народження «у по-справжньому великого українця, нашого прославленого чемпіона, легенди світового боксу».

Володимир Кличко - чемпіон XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг (1996), чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а також за версією авторитетного журналу The Ring (2009-2015).

Краща позиція в рейтингу Pound for Pound - 2 (2014-2015). Був нагороджений хрестом «За мужність» (1996), орденом «За мужність» I ст. (2006).

У 2013 році американська актриса Хейден Панеттьєр підтвердила свою заручини з Кличком. Весілля пара призначила на 14 грудня 2013 року, проте потім боксер повідомив, що урочиста церемонія відбудеться, коли вони досягнуть успіху на Майдані. У грудні 2014 року у них народилася дочка Кайя Євдокія.