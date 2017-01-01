Порошенко приймає Байдена

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Джозеф Байден і Петро Порошенко

Зустріч проходить у так званому Будинку з химерами

Президент України Петро Порошенко зустрічається з віце-президентом США Джо Байденом у Києві.

Зустріч глави Української держави та віце-президента США відбувається на вулиці Банковій у так званому Будинку з химерами.

Очікується, що візит Байдена до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту причетність до цієї підтримки - незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбувається на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами.

Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден вже провів зустріч з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Гройсман подякував Байдену за віру в Україну.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України.

Джерело: УНН