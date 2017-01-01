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    Порошенко приймає Байдена

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    Джозеф Байден і Петро Порошенко
    Джозеф Байден і Петро Порошенко

    Зустріч проходить у так званому Будинку з химерами

    Президент України Петро Порошенко зустрічається з віце-президентом США Джо Байденом у Києві.

    Зустріч глави Української держави та віце-президента США відбувається на вулиці Банковій у так званому Будинку з химерами.

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    Очікується, що візит Байдена до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту причетність до цієї підтримки - незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбувається на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами.

    Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден вже провів зустріч з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

    Гройсман подякував Байдену за віру в Україну.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України

    Джерело: УНН

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