Порошенко призначив керівника Державного управління справами
- Вчора, 21:44
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Про це йдеться у відповідному указі президента
Президент України Петро Порошенко призначив Івана Куцика керівником Державного управління справами. Про це йдеться в указі президента №574/2016.
Попередньо Порошенко звільнив Куцика з посади заступника керівника Держуправління справами і скасував свій указ "Про тимчасове виконання обов'язків Керівника Державного управління справами".
"Призначити Куцика Івана Марковича керівником Державного управління справами", - йдеться в указі президента №574/2016.
Зазначимо, Іван Куцик народився у 1951 році у Черкаській області. Колишній генерал-полковник міліції, перший заступник керівника Апарату ВР України. У середині 2000-х в різні роки також був радником президента, прем'єр-міністра, першим заступником міністра Кабміну.
У червні поточного року Порошенко призначив Івана Куцика заступником керівника Держуправління справами.