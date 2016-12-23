Порошенко призначив керівника Державного управління справами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про це йдеться у відповідному указі президента

Президент України Петро Порошенко призначив Івана Куцика керівником Державного управління справами. Про це йдеться в указі президента №574/2016.

Попередньо Порошенко звільнив Куцика з посади заступника керівника Держуправління справами і скасував свій указ "Про тимчасове виконання обов'язків Керівника Державного управління справами".

"Призначити Куцика Івана Марковича керівником Державного управління справами", - йдеться в указі президента №574/2016.

Зазначимо, Іван Куцик народився у 1951 році у Черкаській області. Колишній генерал-полковник міліції, перший заступник керівника Апарату ВР України. У середині 2000-х в різні роки також був радником президента, прем'єр-міністра, першим заступником міністра Кабміну.

У червні поточного року Порошенко призначив Івана Куцика заступником керівника Держуправління справами.