Порошенко призначив нового посла в Нідерландах
- Сьогодні, 19:49
-
Розсилка
Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади посла України в Нідерландах
Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди, а також з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим указом Порошенко призначив послом України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова.
«Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди», - йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію» на парламентських виборах.