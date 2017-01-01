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    Порошенко призначив нового посла в Нідерландах

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    Новий посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов
    Новий посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов

    Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади посла України в Нідерландах

    Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди, а також з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

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    Іншим указом Порошенко призначив послом України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова.

    «Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди», - йдеться у документі.

    Нагадаємо, раніше Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію» на парламентських виборах.

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