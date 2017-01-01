Порошенко призначив нового посла в Нідерландах

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Новий посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов

Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади посла України в Нідерландах

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди, а також з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом Порошенко призначив послом України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова.

«Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди», - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію» на парламентських виборах.