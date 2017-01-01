Порошенко призначив посла України в Румунії
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Петро Порошенко
Новим українським послом стане дипломат Олександр Баньков
Президент України Петро Порошенко призначив директора департаменту секретаріату міністра закордонних справ Олександра Банькова послом України в Румунії.
Відповідний указ №99/2017 сьогодні опубліковано на сайті Адміністрації президента.
«Призначити Банькова Олександра Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Румунії», - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 1 квітня Порошенко призначив двох голів райдержадміністрацій у Хмельницькій області.
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