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    Порошенко призначив посла України в Румунії

    • Сьогодні, 21:50
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Новим українським послом стане дипломат Олександр Баньков

    Президент України Петро Порошенко призначив директора департаменту секретаріату міністра закордонних справ Олександра Банькова послом України в Румунії.

    Відповідний указ №99/2017 сьогодні опубліковано на сайті Адміністрації президента.

    «Призначити Банькова Олександра Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Румунії», - йдеться в тексті указу.

    Нагадаємо, 1  квітня Порошенко призначив двох голів райдержадміністрацій у Хмельницькій області.

    Дивіться також Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії.

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