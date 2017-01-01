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    Порошенко призначив послом у Грузії заступника міністра оборони

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    <em>Ігор Долгов</em>
    Ігор Долгов

    1 лютого Долгов звільнений з посади застуупника міністра оборони за власним бажанням

    Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Долгова надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.

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    Відповідний указ №25/2017 очільник держави підписав сьогодні.

    «Призначити Долгова Ігоря Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії», - йдеться у тексті документа, який розмістив прес-центр адміністрації президента.

    Зазначається, що до цього Долгов був заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

    Як повідомляв «Главком», Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції.

    Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня  2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи -  Глава Місії України при НАТО.

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