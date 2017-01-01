Порошенко призначив послом у Грузії заступника міністра оборони

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Ігор Долгов

1 лютого Долгов звільнений з посади застуупника міністра оборони за власним бажанням

Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Долгова надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.

Відповідний указ №25/2017 очільник держави підписав сьогодні.

«Призначити Долгова Ігоря Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії», - йдеться у тексті документа, який розмістив прес-центр адміністрації президента.

Зазначається, що до цього Долгов був заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Як повідомляв «Главком», Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції.

Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня 2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи - Глава Місії України при НАТО.