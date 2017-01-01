Порошенко призначив послом у Грузії заступника міністра оборони
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1 лютого Долгов звільнений з посади застуупника міністра оборони за власним бажанням
Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Долгова надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.
Відповідний указ №25/2017 очільник держави підписав сьогодні.
«Призначити Долгова Ігоря Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії», - йдеться у тексті документа, який розмістив прес-центр адміністрації президента.
Зазначається, що до цього Долгов був заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Як повідомляв «Главком», Кабмін звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції.
Ігор Долгов обіймав посаду заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції з травня 2015 року. До того, 59-річний український дипломат працював керівником Служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, послом з особливих доручень МЗС, передостаннє місце роботи - Глава Місії України при НАТО.