Порошенко призначив стипендії 97 діячам культури і мистецтва

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Президент України Петро Порошенко

10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічні

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Усього в указі значиться 97 імен: 10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічні. Розмір стипендії в документі не вказано.

«Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

1) довічні:

БОЖКО Ніні Григорівні - 1928 року народження, народному художникові України

ДАНЧЕНКО Валентині Борисівні - 1936 року народження, мистецтвознавцеві

ЗАЇЦІ Петру Васильовичу - 1946 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

ЙОВЕНКО Світлані Андріївні - 1945 року народження, письменниці, заслуженому працівникові культури України

ЛОГВИНУ Юрію Григоровичу - 1939 року народження, письменникові, художникові

МАРЕНИЧУ Валерію Петровичу - 1946 року народження, народному артистові України

ПАРХОМЕНКО Лю Олександрівні – 1930 року народження, музикознавцеві

СИРИХ Анатолію Дмитровичу - 1946 року народження, кінорежисерові-документалістові, заслуженому діячеві мистецтв України

ХУДЯКОВУ Юрію Федоровичу - 1934 року народження, народному архітекторові України

ЧЕРВІНСЬКІЙ Антоніні Миколаївні – 1945 року народження, художньому керівникові академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни” Кіровоградської обласної філармонії, народній артистці України;

2) дворічні:

АЛЄКСЄЄНКУ Борису Васильовичу – 1929 року народження, композиторові

АРОНЦЮ Мирославу Михайловичу – 1941 року народження, письменникові, художникові

БАБИЧУ Ігорю Анатолійовичу - 1937 року народження, заслуженому артистові України

БАСИСТЮК-ГАПТАР Ользі Іванівні - 1950 року народження, Герою України, народній артистці України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

БЕРЕЗЦІ Ларисі Володимирівні - 1950 року народження, мистецтвознавцеві

БОРДАКОВУ Юрію Вікторовичу – 1946 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

ВАСКАНУ Василю Васильовичу – 1941 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України

ВЕРЕС Валентині Іванівні - 1951 року народження, заслуженому художникові України, майстрові художнього ткацтва

ВИШНЕВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1952 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

ВОРОБЙОВУ Миколі Панасовичу - 1941 року народження, поетові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

ГАРМАШУ Юрію Тимофійовичу – 1947 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України

ГЕНИК Ользі Миколаївні - 1954 року народження, бандуристці

ГЛОБІ Аллі Григоріївні - 1946 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

ГНАТЮК Ніні Юхимівні -1947 року народження, письменниці

ГОЛУБКОВІЙ Катерині Олександрівні - 1946 року народження, поетесі

ГОРБАТЕНКО Галині Лукінічні - 1945 року народження, хормейстерові, заслуженому діячеві мистецтв України

ГОРОДНИЦЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1964 року народження, письменникові

ГРАНКУ Ярославу Євгеновичу - 1953 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

ГРИНЮ Григорію Петровичу - 1939 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

ГРЕЧАНІВСЬКОМУ Сергію Аркадійовичу - 1942 року народження, організаторові кіновиробництва

ГРИЦЮК Наталії Іванівні - 1939 року народження, музикознавцеві

ГРОНСЬКОМУ Володимиру Петровичу - 1954 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

ГУБАЛЬ Людмилі Мар’янівні - 1964 року народження, майстрові сувенірної ляльки та художньої вишивки

ДАНИЛИЧУ Тарасу Федоровичу - 1945 року народження, народному художникові України

ДЕМЕРТАШУ Віктору Костянтиновичу - 1947 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України

ДЕНІСОВІЙ Ніні Михайлівні - 1942 року народження, живописцеві

ДЖАМАГОРЦЯН Алісі Варткесівні - 1939 року народження, заслуженій артистці України

ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Валентині Яківні - 1964 року народження, майстрові килимарства

ДОВГОМУ Василю Манолійовичу - 1941 року народження, исьменникові

ЕЛЛІНСЬКІЙ Леонорі Михайлівні - 1944 року народження, народній артистці України

ЄВГЕНЬЄВІЙ Марії Василівні - 1959 року народження, керівникові дитячої капели бандуристів “Дивоструни”

ЄРМАКОВІЙ Людмилі Захарівні - 1940 року народження, поетесі, композиторові, заслуженій артистці України

ЄФРЕМОВУ Євгену Васильовичу – 1950 року народження, музикознавцеві

ЖОРНОВОМУ Миколі Івановичу - 1945 року народження,заслуженому працівникові культури України

ЗАБОЙ Алісі Василівні - 1946 року народження, скульпторові, заслуженому художникові України

КАДУРІНІЙ Людмилі Іванівні - 1948 року народження, артистці Заслуженого академічного симфонічного оркестру об’єднання художніх колективів “Музика” філії Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо”

КАЛЕНИЧЕНКУ Анатолію Павловичу - 1955 року народження, музикознавцеві

КАМЕНЮКУ Михайлу Феодосійовичу - 1948 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України

КАПЛИЧНІЙ Ірині Олександрівні - 1945 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

КОЗАК Валентині Спиридонівні - 1946 року народження, письменниці

КОЛОШИНУ Андрію Анатолійовичу - 1972 року народження, майстрові художньої обробки деревини

КОПИЦІ Маріанні Давидівні - 1947 року народження, музикознавцеві

КОРЯКІНІЙ Раїсі Володимирівні - 1947 року народження, майстрові плетіння з кореня сосни, заслуженому майстрові народної творчості України

КОХАЛЮ Володимиру Володимировичу - 1941 року народження, живописцеві, заслуженому художникові України

КРВАВИЧУ Адаму Петровичу - 1938 року народження, художникові

КРЕМЕНЮ Дмитру Дмитровичу - 1953 року народження, письменникові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

КРИЖАНОВСЬКІЙ Любові Петрівні - 1940 року народження, педагогові з вокалу

КУЗЬМІНСЬКІЙ Варварі Пилипівні (Варварі Гринько) - 1937 року народження, письменниці

КУЧЕРУ Віктору Петровичу - 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України

ЛЕВЧУКУ Миколі Антоновичу - 1939 року народження, народному архітекторові України

ЛІСЕЦЬКОМУ Степану Йосиповичу - 1937 року народження, музикознавцеві

МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу – 1949 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України

МАРЕНИЧ Антоніні Олександрівні - 1949 року народження, народній артистці України

МАРЕНИЧ Світлані Олександрівні - 1956 року народження, народній артистці України

МАРУЩАКУ Віктору Семенович - 1946 року народження, народному артистові України

МЕДВЕДЄВУ Вячеславу Олександровичу - 1938 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

МЕЛЬНИЧУКУ Богдану Івановичу – 1952 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України

МЄШКОВІЙ Людмилі Іванівні - 1938 року народження, народному художникові України

МОРОЗЕВИЧ Ніні Василівні - 1960 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

НЕВОЛОВУ Василю Васильовичу – 1948 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України

НЕЧИПОРЕНКУ Олександру Івановичу - 1959 року народження, дизайнерові, живописцеві, скульпторові

ОЛІЙНИКУ Миколі Дмитровичу – 1944 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України

ПАРАЦІ Володимиру Марковичу – 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України

ПАРФЕНЮК Олені Борисівні - 1947 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

ПЕТРИНЕНКУ Тарасу Гаррінальдовичу - 1953 року народження, композиторові, народному артистові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

ПОЛЮХУ Ігорю Васильовичу - 1934 року народження, диригентові- хормейстерові

ПОПЕРНАЦЬКОМУ Леоніду Івановичу - 1940 року народження, композиторові, аранжувальникові

ПОСІКІРІ Людмилі Кузьмівні - 1952 року народження, народній артистці України

РОДАЧЕНКУ Ігорю Івановичу - 1945 року народження, кінорежисерові-документалістові

РОНЖИНУ Валерію Леонідовичу - 1938 року народження, композиторові, заслуженому працівникові культури України

САВЕНКУ Олександру Вікторовичу – 1941 року народження, режисерові, заслуженому діячеві мистецтв України

САМОЙЛЕНКУ Юрію Олексійовичу – 1946 року народження, живописцеві, заслуженому діячеві мистецтв України

САСЬКУ Геннадію Михайловичу – 1946 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України

СІДАКУ Василю Васильовичу - 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

СКОРОМНОМУ Віктору Петровичу – 1946 року народження, народному артистові України

СЛАПЧУКУ Василю Дмитровичу – 1961 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії імені Тараса Шевченка

ТАЛАЛАЙ (Харитоновій) Раїсі Петрівні - 1951 року народження, письменниці

ТАЛАШКУ Володимиру Дмитровичу – 1946 року народження, народному артистові України

ТІМЛІНУ Едуарду Леонідовичу - 1938 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України

ТОВКАЙЛУ Миколі Тихоновичу – 1949 року народження, бандуристові

ТРИМБАЧУ Сергію Васильовичу - 1950 року народження, кінознавцеві, заслуженому діячеві мистецтв України

ТРУШИКУ Михайлу Вікторовичу - 1963 року народження, майстрові художньої кераміки

ФОЛЬВАРОЧНОМУ Василю Івановичу - 1941 року народження, письменникові

ЧЕРНИШЕВІЙ Наталії Іванівні - 1951 року народження, художникові, кінорежисерові, заслуженому художникові України

ЧЕРНІЛЕВСЬКОМУ Станіславу Болеславовичу - 1950 року народження, кінорежисерові, поетові

ШКРІБЛЯКУ Миколі Миколайовичу - 1959 року народження, майстрові художньої вишивки та писанкарства, заслуженому діячеві мистецтв України

ЮРІНІЙ Людмилі Єгорівні - 1962 року народження, композиторові», - йдеться в указі.