  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко призначив стипендії 97 діячам культури і мистецтва

    • Сьогодні, 22:29
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко
    Президент України Петро Порошенко

    10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічні

    Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

    Про це повідомляє прес-служба президента.

    Усього в указі значиться 97 імен: 10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічні. Розмір стипендії в документі не вказано. 

    «Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:

    1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

    1) довічні:

    БОЖКО Ніні Григорівні - 1928 року народження, народному художникові України

    ДАНЧЕНКО Валентині Борисівні - 1936 року народження, мистецтвознавцеві

    ЗАЇЦІ Петру Васильовичу - 1946 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

    ЙОВЕНКО Світлані Андріївні - 1945 року народження, письменниці, заслуженому працівникові культури України

    ЛОГВИНУ Юрію Григоровичу - 1939 року народження, письменникові, художникові

    МАРЕНИЧУ Валерію Петровичу - 1946 року народження, народному артистові України

    ПАРХОМЕНКО Лю Олександрівні – 1930 року народження, музикознавцеві

    СИРИХ Анатолію Дмитровичу - 1946 року народження, кінорежисерові-документалістові, заслуженому діячеві мистецтв України

    ХУДЯКОВУ Юрію Федоровичу - 1934 року народження, народному архітекторові України

    ЧЕРВІНСЬКІЙ Антоніні Миколаївні – 1945 року народження, художньому керівникові академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни” Кіровоградської обласної філармонії, народній артистці України;

    2) дворічні:

    АЛЄКСЄЄНКУ Борису Васильовичу – 1929 року народження, композиторові

    АРОНЦЮ Мирославу Михайловичу – 1941 року народження, письменникові, художникові

    БАБИЧУ Ігорю Анатолійовичу - 1937 року народження, заслуженому артистові України

    БАСИСТЮК-ГАПТАР Ользі Іванівні - 1950 року народження, Герою України, народній артистці України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    БЕРЕЗЦІ Ларисі Володимирівні - 1950 року народження, мистецтвознавцеві

    БОРДАКОВУ Юрію Вікторовичу – 1946 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    ВАСКАНУ Василю Васильовичу – 1941 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України

    ВЕРЕС Валентині Іванівні - 1951 року народження, заслуженому художникові України, майстрові художнього ткацтва

    ВИШНЕВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1952 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

    ВОРОБЙОВУ Миколі Панасовичу - 1941 року народження, поетові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    ГАРМАШУ Юрію Тимофійовичу – 1947 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України

    ГЕНИК Ользі Миколаївні - 1954 року народження, бандуристці

    ГЛОБІ Аллі Григоріївні - 1946 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

    ГНАТЮК Ніні Юхимівні -1947 року народження, письменниці

    ГОЛУБКОВІЙ Катерині Олександрівні - 1946 року народження, поетесі

    ГОРБАТЕНКО Галині Лукінічні - 1945 року народження, хормейстерові, заслуженому діячеві мистецтв України

    ГОРОДНИЦЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1964 року народження, письменникові

    ГРАНКУ Ярославу Євгеновичу - 1953 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

    ГРИНЮ Григорію Петровичу - 1939 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

    ГРЕЧАНІВСЬКОМУ Сергію Аркадійовичу - 1942 року народження, організаторові кіновиробництва

    ГРИЦЮК Наталії Іванівні - 1939 року народження, музикознавцеві

    ГРОНСЬКОМУ Володимиру Петровичу - 1954 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    ГУБАЛЬ Людмилі Мар’янівні - 1964 року народження, майстрові сувенірної ляльки та художньої вишивки

    ДАНИЛИЧУ Тарасу Федоровичу - 1945 року народження, народному художникові України

    ДЕМЕРТАШУ Віктору Костянтиновичу - 1947 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України

    ДЕНІСОВІЙ Ніні Михайлівні - 1942 року народження, живописцеві

    ДЖАМАГОРЦЯН Алісі Варткесівні - 1939 року народження, заслуженій артистці України

    ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Валентині Яківні - 1964 року народження, майстрові килимарства

    ДОВГОМУ Василю Манолійовичу - 1941 року народження, исьменникові

    ЕЛЛІНСЬКІЙ Леонорі Михайлівні - 1944 року народження, народній артистці України

    ЄВГЕНЬЄВІЙ Марії Василівні - 1959 року народження, керівникові дитячої капели бандуристів “Дивоструни”

    ЄРМАКОВІЙ Людмилі Захарівні - 1940 року народження, поетесі, композиторові, заслуженій артистці України

    ЄФРЕМОВУ Євгену Васильовичу – 1950 року народження, музикознавцеві

    ЖОРНОВОМУ Миколі Івановичу - 1945 року народження,заслуженому працівникові культури України

    ЗАБОЙ Алісі Василівні - 1946 року народження, скульпторові, заслуженому художникові України

    КАДУРІНІЙ Людмилі Іванівні - 1948 року народження, артистці Заслуженого академічного симфонічного оркестру об’єднання художніх колективів “Музика” філії Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо”

    КАЛЕНИЧЕНКУ Анатолію Павловичу - 1955 року народження, музикознавцеві

    КАМЕНЮКУ Михайлу Феодосійовичу - 1948 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України

    КАПЛИЧНІЙ Ірині Олександрівні - 1945 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

    КОЗАК Валентині Спиридонівні - 1946 року народження, письменниці

    КОЛОШИНУ Андрію Анатолійовичу - 1972 року народження, майстрові художньої обробки деревини

    КОПИЦІ Маріанні Давидівні - 1947 року народження, музикознавцеві

    КОРЯКІНІЙ Раїсі Володимирівні - 1947 року народження, майстрові плетіння з кореня сосни, заслуженому майстрові народної творчості України

    КОХАЛЮ Володимиру Володимировичу - 1941 року народження, живописцеві, заслуженому художникові України

    КРВАВИЧУ Адаму Петровичу - 1938 року народження, художникові

    КРЕМЕНЮ Дмитру Дмитровичу - 1953 року народження, письменникові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    КРИЖАНОВСЬКІЙ Любові Петрівні - 1940 року народження, педагогові з вокалу

    КУЗЬМІНСЬКІЙ Варварі Пилипівні (Варварі Гринько) - 1937 року народження, письменниці

    КУЧЕРУ Віктору Петровичу - 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України

    ЛЕВЧУКУ Миколі Антоновичу - 1939 року народження, народному архітекторові України

    ЛІСЕЦЬКОМУ Степану Йосиповичу - 1937 року народження, музикознавцеві

    МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу – 1949 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України

    МАРЕНИЧ Антоніні Олександрівні - 1949 року народження, народній артистці України

    МАРЕНИЧ Світлані Олександрівні - 1956 року народження, народній артистці України

    МАРУЩАКУ Віктору Семенович -        1946 року народження, народному артистові України

    МЕДВЕДЄВУ Вячеславу Олександровичу - 1938 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

    МЕЛЬНИЧУКУ Богдану Івановичу – 1952 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України

    МЄШКОВІЙ Людмилі Іванівні - 1938 року народження, народному художникові України

    МОРОЗЕВИЧ Ніні Василівні - 1960 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

    НЕВОЛОВУ Василю Васильовичу – 1948 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України

    НЕЧИПОРЕНКУ Олександру Івановичу - 1959 року народження, дизайнерові, живописцеві, скульпторові

    ОЛІЙНИКУ Миколі Дмитровичу – 1944 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України

    ПАРАЦІ Володимиру Марковичу – 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України

    ПАРФЕНЮК Олені Борисівні - 1947 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України

    ПЕТРИНЕНКУ Тарасу Гаррінальдовичу - 1953 року народження, композиторові, народному артистові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    ПОЛЮХУ Ігорю Васильовичу - 1934 року народження, диригентові- хормейстерові

    ПОПЕРНАЦЬКОМУ Леоніду Івановичу - 1940 року народження, композиторові, аранжувальникові

    ПОСІКІРІ Людмилі Кузьмівні - 1952 року народження, народній артистці України

    РОДАЧЕНКУ Ігорю Івановичу - 1945 року народження, кінорежисерові-документалістові

    РОНЖИНУ Валерію Леонідовичу -       1938 року народження, композиторові, заслуженому працівникові культури України

    САВЕНКУ Олександру        Вікторовичу – 1941 року народження, режисерові, заслуженому діячеві мистецтв України

    САМОЙЛЕНКУ Юрію         Олексійовичу – 1946 року народження, живописцеві, заслуженому діячеві мистецтв України

    САСЬКУ Геннадію Михайловичу – 1946 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України

    СІДАКУ Василю Васильовичу - 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

    СКОРОМНОМУ Віктору Петровичу – 1946 року народження, народному артистові України

    СЛАПЧУКУ Василю Дмитровичу – 1961 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії імені Тараса Шевченка

    ТАЛАЛАЙ (Харитоновій) Раїсі Петрівні - 1951 року народження, письменниці

    ТАЛАШКУ Володимиру Дмитровичу – 1946 року народження, народному артистові України

    ТІМЛІНУ Едуарду Леонідовичу - 1938 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України

    ТОВКАЙЛУ Миколі Тихоновичу – 1949 року народження, бандуристові

    ТРИМБАЧУ Сергію Васильовичу -       1950 року народження, кінознавцеві, заслуженому діячеві мистецтв України

    ТРУШИКУ Михайлу Вікторовичу - 1963 року народження, майстрові художньої кераміки

    ФОЛЬВАРОЧНОМУ Василю Івановичу - 1941 року народження, письменникові

    ЧЕРНИШЕВІЙ Наталії Іванівні - 1951 року народження, художникові, кінорежисерові, заслуженому художникові України

    ЧЕРНІЛЕВСЬКОМУ Станіславу Болеславовичу - 1950 року народження, кінорежисерові, поетові

    ШКРІБЛЯКУ Миколі Миколайовичу - 1959 року народження, майстрові художньої вишивки та писанкарства, заслуженому діячеві мистецтв України

    ЮРІНІЙ Людмилі Єгорівні - 1962 року народження, композиторові», - йдеться в указі.

    Петро Порошенко музика радіо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ