Порошенко призначив стипендії 97 діячам культури і мистецтва
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10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічніПрезидент України Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Усього в указі значиться 97 імен: 10 осіб отримають довічні стипендії, 87 - дворічні. Розмір стипендії в документі не вказано.
«Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:
1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
1) довічні:
БОЖКО Ніні Григорівні - 1928 року народження, народному художникові України
ДАНЧЕНКО Валентині Борисівні - 1936 року народження, мистецтвознавцеві
ЗАЇЦІ Петру Васильовичу - 1946 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ЙОВЕНКО Світлані Андріївні - 1945 року народження, письменниці, заслуженому працівникові культури України
ЛОГВИНУ Юрію Григоровичу - 1939 року народження, письменникові, художникові
МАРЕНИЧУ Валерію Петровичу - 1946 року народження, народному артистові України
ПАРХОМЕНКО Лю Олександрівні – 1930 року народження, музикознавцеві
СИРИХ Анатолію Дмитровичу - 1946 року народження, кінорежисерові-документалістові, заслуженому діячеві мистецтв України
ХУДЯКОВУ Юрію Федоровичу - 1934 року народження, народному архітекторові України
ЧЕРВІНСЬКІЙ Антоніні Миколаївні – 1945 року народження, художньому керівникові академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни” Кіровоградської обласної філармонії, народній артистці України;
2) дворічні:
АЛЄКСЄЄНКУ Борису Васильовичу – 1929 року народження, композиторові
АРОНЦЮ Мирославу Михайловичу – 1941 року народження, письменникові, художникові
БАБИЧУ Ігорю Анатолійовичу - 1937 року народження, заслуженому артистові України
БАСИСТЮК-ГАПТАР Ользі Іванівні - 1950 року народження, Герою України, народній артистці України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
БЕРЕЗЦІ Ларисі Володимирівні - 1950 року народження, мистецтвознавцеві
БОРДАКОВУ Юрію Вікторовичу – 1946 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ВАСКАНУ Василю Васильовичу – 1941 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України
ВЕРЕС Валентині Іванівні - 1951 року народження, заслуженому художникові України, майстрові художнього ткацтва
ВИШНЕВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1952 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ВОРОБЙОВУ Миколі Панасовичу - 1941 року народження, поетові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ГАРМАШУ Юрію Тимофійовичу – 1947 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України
ГЕНИК Ользі Миколаївні - 1954 року народження, бандуристці
ГЛОБІ Аллі Григоріївні - 1946 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
ГНАТЮК Ніні Юхимівні -1947 року народження, письменниці
ГОЛУБКОВІЙ Катерині Олександрівні - 1946 року народження, поетесі
ГОРБАТЕНКО Галині Лукінічні - 1945 року народження, хормейстерові, заслуженому діячеві мистецтв України
ГОРОДНИЦЬКОМУ Анатолію Володимировичу - 1964 року народження, письменникові
ГРАНКУ Ярославу Євгеновичу - 1953 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
ГРИНЮ Григорію Петровичу - 1939 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України
ГРЕЧАНІВСЬКОМУ Сергію Аркадійовичу - 1942 року народження, організаторові кіновиробництва
ГРИЦЮК Наталії Іванівні - 1939 року народження, музикознавцеві
ГРОНСЬКОМУ Володимиру Петровичу - 1954 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ГУБАЛЬ Людмилі Мар’янівні - 1964 року народження, майстрові сувенірної ляльки та художньої вишивки
ДАНИЛИЧУ Тарасу Федоровичу - 1945 року народження, народному художникові України
ДЕМЕРТАШУ Віктору Костянтиновичу - 1947 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України
ДЕНІСОВІЙ Ніні Михайлівні - 1942 року народження, живописцеві
ДЖАМАГОРЦЯН Алісі Варткесівні - 1939 року народження, заслуженій артистці України
ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Валентині Яківні - 1964 року народження, майстрові килимарства
ДОВГОМУ Василю Манолійовичу - 1941 року народження, исьменникові
ЕЛЛІНСЬКІЙ Леонорі Михайлівні - 1944 року народження, народній артистці України
ЄВГЕНЬЄВІЙ Марії Василівні - 1959 року народження, керівникові дитячої капели бандуристів “Дивоструни”
ЄРМАКОВІЙ Людмилі Захарівні - 1940 року народження, поетесі, композиторові, заслуженій артистці України
ЄФРЕМОВУ Євгену Васильовичу – 1950 року народження, музикознавцеві
ЖОРНОВОМУ Миколі Івановичу - 1945 року народження,заслуженому працівникові культури України
ЗАБОЙ Алісі Василівні - 1946 року народження, скульпторові, заслуженому художникові України
КАДУРІНІЙ Людмилі Іванівні - 1948 року народження, артистці Заслуженого академічного симфонічного оркестру об’єднання художніх колективів “Музика” філії Національної телекомпанії України “Центральна дирекція “Українське радіо”
КАЛЕНИЧЕНКУ Анатолію Павловичу - 1955 року народження, музикознавцеві
КАМЕНЮКУ Михайлу Феодосійовичу - 1948 року народження, письменникові, заслуженому працівникові культури України
КАПЛИЧНІЙ Ірині Олександрівні - 1945 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
КОЗАК Валентині Спиридонівні - 1946 року народження, письменниці
КОЛОШИНУ Андрію Анатолійовичу - 1972 року народження, майстрові художньої обробки деревини
КОПИЦІ Маріанні Давидівні - 1947 року народження, музикознавцеві
КОРЯКІНІЙ Раїсі Володимирівні - 1947 року народження, майстрові плетіння з кореня сосни, заслуженому майстрові народної творчості України
КОХАЛЮ Володимиру Володимировичу - 1941 року народження, живописцеві, заслуженому художникові України
КРВАВИЧУ Адаму Петровичу - 1938 року народження, художникові
КРЕМЕНЮ Дмитру Дмитровичу - 1953 року народження, письменникові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
КРИЖАНОВСЬКІЙ Любові Петрівні - 1940 року народження, педагогові з вокалу
КУЗЬМІНСЬКІЙ Варварі Пилипівні (Варварі Гринько) - 1937 року народження, письменниці
КУЧЕРУ Віктору Петровичу - 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України
ЛЕВЧУКУ Миколі Антоновичу - 1939 року народження, народному архітекторові України
ЛІСЕЦЬКОМУ Степану Йосиповичу - 1937 року народження, музикознавцеві
МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу – 1949 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
МАРЕНИЧ Антоніні Олександрівні - 1949 року народження, народній артистці України
МАРЕНИЧ Світлані Олександрівні - 1956 року народження, народній артистці України
МАРУЩАКУ Віктору Семенович - 1946 року народження, народному артистові України
МЕДВЕДЄВУ Вячеславу Олександровичу - 1938 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
МЕЛЬНИЧУКУ Богдану Івановичу – 1952 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України
МЄШКОВІЙ Людмилі Іванівні - 1938 року народження, народному художникові України
МОРОЗЕВИЧ Ніні Василівні - 1960 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕВОЛОВУ Василю Васильовичу – 1948 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕЧИПОРЕНКУ Олександру Івановичу - 1959 року народження, дизайнерові, живописцеві, скульпторові
ОЛІЙНИКУ Миколі Дмитровичу – 1944 року народження, кіноакторові, заслуженому артистові України
ПАРАЦІ Володимиру Марковичу – 1938 року народження, заслуженому працівникові культури України
ПАРФЕНЮК Олені Борисівні - 1947 року народження, кінознавцеві, заслуженому працівникові культури України
ПЕТРИНЕНКУ Тарасу Гаррінальдовичу - 1953 року народження, композиторові, народному артистові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ПОЛЮХУ Ігорю Васильовичу - 1934 року народження, диригентові- хормейстерові
ПОПЕРНАЦЬКОМУ Леоніду Івановичу - 1940 року народження, композиторові, аранжувальникові
ПОСІКІРІ Людмилі Кузьмівні - 1952 року народження, народній артистці України
РОДАЧЕНКУ Ігорю Івановичу - 1945 року народження, кінорежисерові-документалістові
РОНЖИНУ Валерію Леонідовичу - 1938 року народження, композиторові, заслуженому працівникові культури України
САВЕНКУ Олександру Вікторовичу – 1941 року народження, режисерові, заслуженому діячеві мистецтв України
САМОЙЛЕНКУ Юрію Олексійовичу – 1946 року народження, живописцеві, заслуженому діячеві мистецтв України
САСЬКУ Геннадію Михайловичу – 1946 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
СІДАКУ Василю Васильовичу - 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
СКОРОМНОМУ Віктору Петровичу – 1946 року народження, народному артистові України
СЛАПЧУКУ Василю Дмитровичу – 1961 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії імені Тараса Шевченка
ТАЛАЛАЙ (Харитоновій) Раїсі Петрівні - 1951 року народження, письменниці
ТАЛАШКУ Володимиру Дмитровичу – 1946 року народження, народному артистові України
ТІМЛІНУ Едуарду Леонідовичу - 1938 року народження, кінооператорові, заслуженому діячеві мистецтв України
ТОВКАЙЛУ Миколі Тихоновичу – 1949 року народження, бандуристові
ТРИМБАЧУ Сергію Васильовичу - 1950 року народження, кінознавцеві, заслуженому діячеві мистецтв України
ТРУШИКУ Михайлу Вікторовичу - 1963 року народження, майстрові художньої кераміки
ФОЛЬВАРОЧНОМУ Василю Івановичу - 1941 року народження, письменникові
ЧЕРНИШЕВІЙ Наталії Іванівні - 1951 року народження, художникові, кінорежисерові, заслуженому художникові України
ЧЕРНІЛЕВСЬКОМУ Станіславу Болеславовичу - 1950 року народження, кінорежисерові, поетові
ШКРІБЛЯКУ Миколі Миколайовичу - 1959 року народження, майстрові художньої вишивки та писанкарства, заслуженому діячеві мистецтв України
ЮРІНІЙ Людмилі Єгорівні - 1962 року народження, композиторові», - йдеться в указі.