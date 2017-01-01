Порошенко призначив Зеркаль представляти Україну в Гаазі у справі проти Росії

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Слухання в Гаазі відбудуться 6–9 березня

Петро Порошенко підписав указ про створення делегації України для участі в слуханнях Міжнародного суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомила прес-служба президента.

Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Також до складу увійшли директор департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента Ігор Жовква, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

Слухання відбудуться 6–9 березня в Гаазі.