Порошенко про Гузара: він є справжнім нащадком Андрія Шептицького і Йосипа Сліпого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко з дружиною у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві

На переконання президента, саме Блаженіший Любомир об’єднував та забезпечував соборність України

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною попрощався у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві з колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром.

«Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Він є справжнім нащадком Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого і відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства», - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

На переконання президента, саме Блаженіший Любомир об’єднував Україну, забезпечував її соборність словом, думкою та молитвою.

«Його слово насправді відігравало надзвичайно важливу роль і в захисті української волі, української свободи, територіальної цілісності і нашого українського суверенітету», - зазначив президент.

«Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом Блаженніший Любомир», - додав Порошенко.

Як повідомляв «Главком», УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві 5 червня.

Читайте матеріал «Главкома»: «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом