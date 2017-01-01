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    Порошенко прокоментував скандальні плівки Онищенка

    • Сьогодні, 16:09
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    Олександр Онищенко
    Олександр Онищенко

    Президент запропонував біглому нардепові прийти до слідчих органів

    Президент Петро Порошенко прокоментував скандальні плівки нардепа Олександра Онищенка, заявивши, що він їх не слухав і не збирається.

    Як відомо, Онищенко стверджує, що має пакет компромату на Петра Порошенка, включаючи інформацію про віджиманні потоків і часток на користь бізнесу глави держави. Він публікував відповідні плівки записів розмов з людьми Порошенко.

    «Пан Онищенко є людиною, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, докази по яким були передані до Верховної Ради», - сказав Порошенко, нагадавши, що парламент в результаті зняв недоторканність останнього.

    За його словами, якщо нардеп хотів щось повідомити, то він повинен був прийти до слідчих органів і до суду зі своєю інформацією.

    Він також заявив, що звинувачення Онищенко є спробою побудувати «політичний захист» і отримати притулок.

    Як відомо, в Україні Онищенко загрожує арешт. У ГПУ стверджують, що він, будучи бенефіціаром компаній-операторів Укргазвидобування, організував злочинне угруповання з метою заволодіння її коштами.

    Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

    Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.

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