Порошенко прокоментував вбивство окупантами під час «Євробачення» жителів Авдіївки

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Петро Порошенко

Президент заявив, що це ціна, яку платить український народ за прагнення бути вільним

Свято пісенного конкурсу «Євробачення» було затьмарене вбивством мирних жителів Авдіївки під час обстрілів. Про це сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня Європи заявив президент України Петро Порошенко.

«Звичайно, це свято було затьмарене жахливим вбивством мирних жителів Авдіївки. На жаль, це та ціна, яку сьогодні платить український народ за російську агресію, за прагнення і бажання бути вільним», - заявив Порошенко.

За його словами, десятки тисяч гостей з Європейського Союзу, які приїхали на Євробачення, закохалися в Україну, а потім прагнення України інтегруватися в ЄС отримало нових союзників.

Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Через обстріл в Донецької області були скасовані заплановані раніше святкові заходи до Дня Європи.

Джерело: РБК-Україна