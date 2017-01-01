Порошенко пропонує припинити транспортне сполучення з непідконтрольним Донбасом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання РНБО

Порошенко пропонує зробити виняток лише для переміщення гуманітарних вантажів

Президент України Петро Порошенко пропонує Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з не підконтрольною Україні територією Донбасу. Про це він заявив під час свого виступу на екстреному засіданні РНБО.

«Зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва», – сказав Порошенко.

Він пропонує зробити виняток лише для переміщення гуманітарних вантажів – українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. «До речі, під час зустрічі з президентом МКЧХ Пітером Маурером ми домовилися про те, що 60 додаткових мільйонів доларів буде виділено на вирішення гуманітарних проблем по обидва боки лінії зіткнення для доставки товарів найпершої необхідності. Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Маємо подбати про достатню кількість харчів та медикаментів для наших співгромадян», – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що уряд уже передбачив утворення мобільних контрольних груп. «До них ми пропонуємо долучити громадськість. Чесні, порядні, несудимі та неозброєні люди, які хочуть боротися з контрабандою, отримають цю можливість. У першу чергу до таких груп слід залучати учасників бойових дій. І ці групи мають забезпечувати ефективний контроль за дотриманням і виконанням рішення РНБОУ», – сказав президент.

Він сподівається, що вже завтра, в четвер, Кабінет міністрів детальніше проаналізує економічний аспект ситуації. «Наскільки уповільниться економічне зростання? Які будуть втрати для бюджету? Які ризики для валютного курсу? Яка ситуація з енергетикою, бо цього разу лише рання весна врятувала нас від віялових відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів, відповідність їх нормам СОТ при імпорті товарів», – підсумував Порошенко.