Порошенко пропонує Тіллерсону розмістити на Донбасі миротворців ООН

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Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон

Держсекретар США поговорив з президентом України після підриву автомобіля місії ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Порошенко також висловив співчуття рідним та близьким американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загиблого внаслідок сьогоднішнього підриву патруля на окупованій території, а також засудив усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ.

«Співрозмовники обговорили підсумки телефонної розмови у Нормандському форматі 18 квітня та результати американо-російських переговорів у Москві 12 квітня. Петро Порошенко висловив вдячність за тверду та непохитну позицію США на підтримку нашої держави на засадах принципу «нічого про Україну без України», - йдеться у повідомленні.

Сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Раніше народний депутат України Антон Геращенк заявляв, що загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.

Натомість заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.